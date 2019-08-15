Вячеслав Жилин переходит к решительным действиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин решил снести газопровод к поселку Закаменский и уведомить о своих планах врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом заявил «URA.RU» депутат горсобрания Гамалетдин Агзамов. Ранее жители устраивали митинги с требованием газифицировать поселок.

«Теклсер поручил заключить допсоглашение и обеспечить подачу газа. А правовое управление подготовило Жилину письмо на имя главы региона о необходимости уничтожения газопровода. Проект письма удалось получить в мэрии», — рассказал Агзамов. В газопровод вложено 90 млн рублей, в том числе 40 млн из бюджета области.

Как говорится в письме, объект построен с нарушениями. «Газопровод угрожает жизни и здоровью граждан, готовится исковое заявление о сносе», — сообщается в письме, которое, как утверждает Агазамов, должен подписать мэр.

«Письмо является фейком, обращение не направлялось, главой не подписывалось. Подрядчик не устранил нарушения. Будет встреча с жителями для определения дальнейших действий», — заявили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Чиновники ссылаются, что нарушения вскрыты Контрольно-счетной палатой (КСП) региона в ходе проверки. «В материалах есть акты о газопроводе, — сообщил зампредседателя КСП Юрий Подшивалов. — После коллегия материалы отправят в прокуратуру. Но ответственность за объект несут исполнитель и мэрия».

В Златоусте жители уже два года устраивают митинги с требованием газифицировать поселок Закаменский. Газификация поселка является предметом разбирательства с участием силовиков.