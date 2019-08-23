Златоуст готовят к смене мэра. ИНСАЙД

У Вячеслава Жилина большие проблемы с силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В третьем по величине городе Челябинской области, Златоусте, грядет смена власти. Уйдет в отставку мэр Вячеслав Жилин. Отставка будет не добровольной, а скандальной, этого ждет весь город, а ситуация находится на личном контроле у врио губернатора Алексея Текслера. Подробности от корреспондентов «URA.RU».

24 августа в Златоусте пройдут народные гуляния по случаю 265-летия города. Ждут выступления таких известных артистов как Андрей Разин и Алена Апина, в городе ходят упорные слухи, причем от самого мэра Жилина, что мероприятие посетит врио губернатора. Но от области будет только вице-губернатор Евгений Голицын, который выступит с дежурным поздравлением, в знак уважения к жителям города, но не к мэру. Текслер приглашение отклонил.

Вячеслав Жилин побывал в губернаторской резиденции, но отказался уходить в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, в прошлую субботу Жилин встречался с Текслером в губернаторской резиденции. Глава региона предложил мэру Златоуста уйти в отставку самому. Социологи фиксируют по городу рекордное падение роста доверия к местной власти. Жилину не доверяют более 70% респондентов. Но мэр уходить отказался.

Одной из причин грядущей смены власти в Златоусте стали итоги ревизии, которую по поручению Текслера проводила Контрольно-счетная палата региона (КСП). Вместе с ревизорами в город прибыли силовики, и проверка сопровождалась серией обысков, которые проводили сотрудники ФСБ на предприятиях, где собственниками являются приятели мэра и деловые партнеры его супруги Ульяны Жилиной, бизнес-семья Сгоянов. О предварительных итогах проверки, после которой последует целая серия уголовных дел, председатель КСП Алексей Лошкин уже доложил Текслеру.

«Отсюда и нежелание врио губернатора даже стоять на одной сцене с токсичным мэром Златоуста, за которым вот-вот могут прийти люди в погонах», — рассказывают «URA.RU» собственные источники.

В КСП и правительстве области итоги ревизии пока не комментируют. Также расследуется уголовное дело по факту контрактов муниципального телевидения «Злат-ТВ» с ООО «Евразия», ранее принадлежащим жене мэра и семье Сгоянов. Месяц назад Жилина и Сгояны спешно вышла из состава учредителей ООО.

Вячеслав Жилин (справа) смог убедить Бориса Дубровского (слева), в том. что менять власть в городе не стоит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме будущих претензий со стороны силовиков, есть и другие серьезные основания смены власти в городе. В Златоусте срывается подготовка к отопительному сезону. Неделю назад на совещании в правительстве области вице-губернатор Сергей Шаль жестко отчитал Жилина за низкую готовность города и дал срок на исполнение недочетов, но в городе ситуация не улучшилась.

В 2017 году уже ставился вопрос о смене власти в Златоусте. На заседании антикоррупционной комиссии области все руководители силовых структур назвали город одним из самых коррупционных в регионе. Борис Дубровский, на тот момент губернатор, уже принял решение не оказывать Жилину поддержку на выборах мэра, но тот убедил его, что в случае смены власти в городе будет нестабильная обстановка.

«С Текслером такой шантаж не пройдет», — утверждает инсайдер.

Сам же Жилин, как рассказывают источники в городе, всем дает понять, что имеет поддержку на уровне главы региона.

«Приезжала неделю назад первый вице-губернатор Ирина Гехт. По поручению Текслера осматривала соцобъекты, — рассказал один из источников. — Так Жилин всем потом говорил, что Гехт приезжала его поддержать, хотя об этом и речи не шло».

У председателя КСП области Алексея Лошкина (слева) готовы материалы по Златоусту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кстати, на въезде в город Гехт встретили люди с плакатами, на которых было написано: «Дайте газ в Закаменку!» Уже готовый газопровод, в который вложено 90 млн рублей, из них 40 млн рублей областного бюджета, Жилин из-за личного конфликта со строителями, пытается снести. В правительстве области ему категорически запретили это делать.

По данным «URA.RU», завтрашние праздничные мероприятия в Златоусте оплачивает бизнес-семья Сгоянов, с которой у Ульяны Жилиной несколько совместных фирм. С ними же связаны и фирмы, записанные на Елену Бобкову, жену менеджера Сгоянов Вадима Бобкова. Через фирмы Бобкова и ИП Сгоянов мэрия проводила контракты на ремонт дорог на сотни миллионов рублей, при этом на качество ремонта всегда поступали жалобы. Профилакторий «Металлург», где ФСБ проводила обыски по контрактам с мэрией, записан на Вадима Бобкова, но в городе все знают, что контролируется профилакторий семьей Сгоянов. С фирмами, близким к Сгоянам, связан и ТК «ГУМ», купивший, при поддержке мэрии за минимальные суммы, дворец культуры «Металлург».

Мар Златоуста уверен. что у него все хорошо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также по материалам подготовленным Главным контрольным управлением правительства области расследуется уголовное дело по выводу бюджетных средств в ООО «Теплоэнергетик».

«Чаша по Жилину переполнилась, — утверждает инсайдер. — Его будут отправлять в отставку по требованию Текслера, как это было в Челябинске, когда ушел Владимир Елистратов. Силовики готовы к возбуждению уголовных дел».

Получить комментарий Жилина не удалось, его телефон не отвечает. Сам он накануне встречался с «главной свахой страны», соведущей телешоу «Давай поженимся» Розой Сябитовой, посетившей город. Мэр даже выложил совместные фото в своих аккаунтах. Он также пригласил на праздники в Златоуст своих знаменитых земляков, олимпийцев Лидию Скобликову и Светлану Ишмуратову. «Будет просить их, чтобы они ходатайствовали за него перед Текслером», — говорят в Златоусте.

Что касается Ишмуратовой, то ревизоры КСП вскрыли многочисленные нарушения при строительстве стадиона биатлонной трассы, названной в честь знаменитой землячки. Эти материалы будут переданы в ФСБ и прокуратуру.