19 мая 2019
17 мая 2019

Областные ревизоры начинают досрочную проверку в Златоусте

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 08:49
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Заседание политсовета ЕР. Челябинск., жилин вячеслав, лошкин алексей
Не исключено, что к мэру Вячеславу Жилину (справа) приедет лично глава КСП Алексей ЛошкинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области 20 мая начинают проверку Златоустовского городского округа. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.

«Особое внимание будет уделено биатлонной трассе и объектам благоустройства, на которые выделены средства из областного бюджета. Также ревизоров интересуют траты по программе „Реальные дела“», — пояснил источник «URA.RU» в правительстве области.

По информации агентства, сотрудники КСП должны были появиться в Златоусте только в августе. Однако сроки проверки были перенесены по просьбе врио губернатора Алексея Текслера, который ранее отменил намеченный визит в Златоуст. После этого силовики сообщили об уголовном деле по факту махинаций с муниципальными контрактами, в котором замешана фирма жены мэра города Вячеслава Жилина.

Сам Жилин заявил «URA.RU», что речь идет о нецелевом использовании средств. «Надеюсь, проверка КСП поможет разобраться и в этой ситуации», — сказал он.

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