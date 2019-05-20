Областные ревизоры начинают досрочную проверку в Златоусте

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области 20 мая начинают проверку Златоустовского городского округа. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.
«Особое внимание будет уделено биатлонной трассе и объектам благоустройства, на которые выделены средства из областного бюджета. Также ревизоров интересуют траты по программе „Реальные дела“», — пояснил источник «URA.RU» в правительстве области.
По информации агентства, сотрудники КСП должны были появиться в Златоусте только в августе. Однако сроки проверки были перенесены по просьбе врио губернатора Алексея Текслера, который ранее отменил намеченный визит в Златоуст. После этого силовики сообщили об уголовном деле по факту махинаций с муниципальными контрактами, в котором замешана фирма жены мэра города Вячеслава Жилина.
Сам Жилин заявил «URA.RU», что речь идет о нецелевом использовании средств. «Надеюсь, проверка КСП поможет разобраться и в этой ситуации», — сказал он.