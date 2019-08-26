В рухнувшем доме проживали две семьи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей рухнувшего многоквартирного дома в Лабытнанги (ЯНАО), который 25 августа съехал со свай, расселят. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Пост об инциденте изначально появился в городском паблике «Лабытнанги info» (около 24 тысяч подписчиков) социальной сети «ВКонтакте».

«Принято решение о выделении средств резервного фонда в целях оказания финансовой помощи семьям в связи с переездом. Семьям оказана помощь в перевозке вещей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации уточнили, что дом был из маневренного фонда и готовился к сносу в этом году. «Несмотря на то что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма в доме проживали две семьи. Общий состав семь человек, из них четверо детей», — сообщили в пресс-службе, добавив, что дом будет снесен.

Одна из двух семей уже получила ключи для переселения, вторая разместилась у родственников, ей был предложен вариант для временного проживания.

Фото: Даша Громкая, VK