Покрас Лампас дал Екатеринбургу месяц, чтобы договориться о восстановлении граффити-креста

Покрас Лампас не приехал в Екатеринбург и отвечал по видеосвязи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) готов восстановить свою работу «Супрематический крест» в Екатеринбурге до конца сентября. Во время пресс-конференции автор пояснил журналисту «URA.RU», что сроки обусловлены погодными условиями.

Покрас уточнил, что самый желательный период восстановления работы — до середины сентября, после погода испортится, и работу станет сложнее защитить. Координатор «Стенограффии» Анна Клец не смогла пообещать, что в озвученные сроки будет принято решение о восстановлении работы: «Переговоры идут, пока не можем договориться».

Художник планировал начать восстановление работы 26 августа. Об отмене его визита стало известно утром в день визита.