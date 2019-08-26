25 августа 2019
24 августа 2019

Покрас Лампас дал Екатеринбургу месяц, чтобы договориться о восстановлении граффити-креста

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Покрас
Покрас Лампас не приехал в Екатеринбург и отвечал по видеосвязиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Граффити-скандал в Екатеринбурге

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) готов восстановить свою работу «Супрематический крест» в Екатеринбурге до конца сентября. Во время пресс-конференции автор пояснил журналисту «URA.RU», что сроки обусловлены погодными условиями.

Покрас уточнил, что самый желательный период восстановления работы — до середины сентября, после погода испортится, и работу станет сложнее защитить. Координатор «Стенограффии» Анна Клец не смогла пообещать, что в озвученные сроки будет принято решение о восстановлении работы: «Переговоры идут, пока не можем договориться».

Художник планировал начать восстановление работы 26 августа. Об отмене его визита стало известно утром в день визита.

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