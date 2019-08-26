Автор граффити-креста отказался ехать в Екатеринбург из-за угроз православных

Уличный художник-каллиграфист Покрас Лампас пока не будет восстанавливать свою работу «Суперматический крест» в Екатеринбурге. Ожидалось, что автор прибудет для этого в уральскую столицу 26 августа, но визит пришлось отложить на неопределенный срок после протеста православных, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь стрит-арт фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.
«Мы взяли паузу, чтобы понять, какие выходы есть из данной ситуации. Мы не хотим ни с кем спорить, наш фестиваль, наоборот, призван объединять людей», — заявили в пресс-службе. В течение всего дня администрация «Стенограффии» будет вести переговоры с православными и местными властями. Принятое решение будет озвучено вечером.
26 августа в Екатеринбурге также ожидалась пресс-конференция Покраса Лампаса. В администрации «Стенограффии» рассказали, что художник выступит на ней в режиме конференц-связи. «Конечно, Покрас не остался равнодушным в данной истории. На пресс-конференции он скажет, что думает», — добавили в офисе арт-фестиваля.
В июле в ходе фестиваля «Стенограффия» Покрас Лампас нарисовал на площади Первой пятилетки гигантский черно-красный крест с фрагментами манифеста художника Казимира Малевича. Затем дорожные рабочие едва не уничтожили работу. После возмущения общественности власти пообещали восстановить арт-объект, Покрас Лампас согласился для этого вернуться в Екатеринбург. Но против работы выступили православные, обещая измазать крест кровью «вот этих вот сатанистов».