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Автор граффити-креста отказался ехать в Екатеринбург из-за угроз православных

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Покрас Лампас на площади Первой пятилетки, Стенограффия-2019. Екатеринбург, покрас лампас, пыженков арсений
Покрас Лампас прокомментирует происходящее по конференц-связиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уличный художник-каллиграфист Покрас Лампас пока не будет восстанавливать свою работу «Суперматический крест» в Екатеринбурге. Ожидалось, что автор прибудет для этого в уральскую столицу 26 августа, но визит пришлось отложить на неопределенный срок после протеста православных, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь стрит-арт фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.

«Мы взяли паузу, чтобы понять, какие выходы есть из данной ситуации. Мы не хотим ни с кем спорить, наш фестиваль, наоборот, призван объединять людей», — заявили в пресс-службе. В течение всего дня администрация «Стенограффии» будет вести переговоры с православными и местными властями. Принятое решение будет озвучено вечером.

26 августа в Екатеринбурге также ожидалась пресс-конференция Покраса Лампаса. В администрации «Стенограффии» рассказали, что художник выступит на ней в режиме конференц-связи. «Конечно, Покрас не остался равнодушным в данной истории. На пресс-конференции он скажет, что думает», — добавили в офисе арт-фестиваля.

В июле в ходе фестиваля «Стенограффия» Покрас Лампас нарисовал на площади Первой пятилетки гигантский черно-красный крест с фрагментами манифеста художника Казимира Малевича. Затем дорожные рабочие едва не уничтожили работу. После возмущения общественности власти пообещали восстановить арт-объект, Покрас Лампас согласился для этого вернуться в Екатеринбург. Но против работы выступили православные, обещая измазать крест кровью «вот этих вот сатанистов».

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