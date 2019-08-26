Автора граффити-креста попытались заманить в секту царебожников на Урале

Общественник Сергей Алиев пригласил художника к духовнику Натальи Поклонской, отцу Сергию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Православные активисты устроили незапланированный диалог с художником Покрасом Лампасом на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной восстановлению проекта «Суперматический крест». Общественник Сергей Алиев, которого не было в списке гостей мероприятия, взял микрофон и пригласил Покраса съездить в церковь на Урале.

«Хотел бы вас позвать в гости к схиигумену Сергию (Романову). Это праведный человек. Я делал про него фильм, он был крайне недоволен этим явлением. … Пускай батюшка снова ругается, что я его популязирую… Готов вам оплатить дорогу», — обратился Алиев к Лампасу. Уличный художник ничего не ответил на предложение активиста.

Алиев также обвинил прессу в том, что СМИ несправедливо заподозрили его в разжигании конфликта. Ранее активист сообщил журналисту «URA.RU», что его помощник накануне пообщался с художником. После этого активист сделал вывод, что Покрас не хотел никого обидеть и вообще он «славный парень».

Отца Сергия (Романова), схиигумена Среднеуральского женского монастыря, считают духовным отцом депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также главой так называемой секты царебожников. Такое название люди из окружения отца Сергия получили, потому что они считают Николая II мессией. Для христианства это ересь: мессия может быть только один — Иисус Христос.

В июле Покрас Лампас в рамках фестиваля «Стенограффия» нарисовал в Екатеринбурге «Суперматический крест». Позднее его испортили дорожные рабочие, а православные активисты выступили против восстановления арт-объекта.