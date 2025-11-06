В Екатеринбурге заметили супербыстрый электрокар за 4,3 миллиона рублей. Фото
За 15 минут зарядки батарея машины восполняется на 620 километров запаса хода
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге заметили электромобиль Xiaomi YU7 Max, который за три секунды может разогнаться до 100 километров в час. Стоимость электрокара — около 4,3 миллиона рублей. Фотографиями нового электромобиля поделились очевидцы в соцсетях.
«Новинка: XiaoMi YU7 Max... А разгон до 100 километров в час составляет 3,23 секунды», — поделились увидевшие электромобиль в сообществе «Привет был замечен Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».
Электромобиль оснащен двигателем мощностью 690 лошадиных сил, запасом хода 770 километров и с полным приводом. Модель поддерживает быструю зарядку — за 15 минут батарея восполняется на 620 километров запаса хода. Xiaomi YU7 Max представляет собой флагманскую версию электрокроссовера китайского производителя. В Китае YU7 Max стоит около 329 900 юаней или около 4,3 миллиона рублей.
