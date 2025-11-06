Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге заметили супербыстрый электрокар за 4,3 миллиона рублей. Фото

Электрокар Xiaomi YU7 Max за 4,3 миллиона рублей заметили в Екатеринбурге
07 ноября 2025 в 03:05
За 15 минут зарядки батарея машины восполняется на 620 километров запаса хода

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге заметили электромобиль Xiaomi YU7 Max, который за три секунды может разогнаться до 100 километров в час. Стоимость электрокара — около 4,3 миллиона рублей. Фотографиями нового электромобиля поделились очевидцы в соцсетях.

«Новинка: XiaoMi YU7 Max... А разгон до 100 километров в час составляет 3,23 секунды»,  — поделились увидевшие электромобиль в сообществе «Привет был замечен Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Электромобиль оснащен двигателем мощностью 690 лошадиных сил, запасом хода 770 километров и с полным приводом. Модель поддерживает быструю зарядку — за 15 минут батарея восполняется на 620 километров запаса хода. Xiaomi YU7 Max представляет собой флагманскую версию электрокроссовера китайского производителя. В Китае YU7 Max стоит около 329 900 юаней или около 4,3 миллиона рублей.

Фото: сообщество «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

