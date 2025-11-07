В Свердловской области стало меньше курящих
Среди более 1,3 миллиона свердловчан, прошедших диспансеризацию, 156 тысяч курильщиков
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Свердловской области за год упало количество курящих — в 2025 году доля злоупотребляющих этой вредной привычкой составило 11%, в то время как в 2024 этот показатель достигал 12,5%. Об этом сообщила Свердловская областная клиническая больница №1.
«По итогам девяти месяцев 2025 года более 1,3 миллиона жителей Свердловской области прошли диспансеризацию. Среди них — 156 тысяч курильщиков. Доля этой вредной привычки в 2025 году равна 11% от общего числа факторов риска и патологических состояний, в 2024-м этот показатель достигал 12,5%», — написали представители больницы в своем telegram-канале.
За 9 месяцев свердловские врачи впервые обнаружили более 14 тысяч патологий лёгких. В ходе дополнительного обследования с помощью компьютерной томографии почти у 1,2 тысячи пациентов были выявлены заболевания бронхолегочной системы. Среди 2,6 тысячи диагностированных злокачественных опухолей у 198 жителей региона обнаружен рак трахеи, бронхов или легкого.
