Общество

Здоровье

В Свердловской области стало меньше курящих

07 ноября 2025 в 05:45
Среди более 1,3 миллиона свердловчан, прошедших диспансеризацию, 156 тысяч курильщиков

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области за год упало количество курящих — в 2025 году доля злоупотребляющих этой вредной привычкой составило 11%, в то время как в 2024 этот показатель достигал 12,5%. Об этом сообщила Свердловская областная клиническая больница №1.

«По итогам девяти месяцев 2025 года более 1,3 миллиона жителей Свердловской области прошли диспансеризацию. Среди них — 156 тысяч курильщиков. Доля этой вредной привычки в 2025 году равна 11% от общего числа факторов риска и патологических состояний, в 2024-м этот показатель достигал 12,5%», — написали представители больницы в своем telegram-канале.

За 9 месяцев свердловские врачи впервые обнаружили более 14 тысяч патологий лёгких. В ходе дополнительного обследования с помощью компьютерной томографии почти у 1,2 тысячи пациентов были выявлены заболевания бронхолегочной системы. Среди 2,6 тысячи диагностированных злокачественных опухолей у 198 жителей региона обнаружен рак трахеи, бронхов или легкого.

