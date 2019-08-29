Соловьев объяснил, почему в его шоу обсуждают Украину, а не пенсии

Владимир Соловьев полагает, что россиянам нравится слушать дискуссии о соседней стране Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев полагает, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ.

«Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции», — сообщил журналист telegram-каналу «Подъем», который ведут бывшие подчиненные Сергея Доренко по радиостанции «Говорит Москва». Соловьев уточнил, что в прошлом году при обсуждении пенсионного возраста он умышленно посвящал большое количество эфиров данной теме, однако рейтинги этих программ были крайне низкими.

«Хочу напомнить, что ещё Достоевский писал об особенности русского характера, о его вовлеченности в мировые события. Наш человек, в отличие от американского, гораздо больше экстраверт, чем интроверт, в политическом плане. Всегда традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри», — подчеркнул он.

Как ранее писало «URA.RU», по данным «Левада-центра», журналист Владимир Соловьев с большим отрывом возглавил рейтинг телеведущих, которым сильнее всего доверяют россияне. Ведущему канала «Россия 1» доверяет 23% опрошенных. Соловьев полагает, что он стал лидером рейтинга ведущих, которым доверяют россияне, из-за интереса к нему и его программам со стороны сторонников блогера Алексея Навального. «Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Чем больше обо мне лгут „оппы“, от Навального до Дождя, тем больше доверяют зрители», — подчеркивает телеведущий. Соловьев уверен, что аудитория стала гораздо больше доверять ему после того, как Навальный посвятил ему несколько своих расследований.