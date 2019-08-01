Телеведущий Соловьев поблагодарил команду Навального за лидерство в рейтинге доверия россиян

Владимир Соловьев уверен, что его программы смотрят сторонники Алексея Навального Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тележурналист Владимир Соловьев считает, что он стал лидером рейтинга ведущих, которым доверяют россияне, из-за интереса к нему и его программам со стороны сторонников блогера Алексея Навального. Об этом Соловьев написал в своем telegram-канале.

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в опросе и тем кто проголосовал за меня. Вся наша команда работает для вас. Мы очень ценим ваше доверие и хорошее отношение. Спасибо! (замечу, что чем больше обо мне лгут „оппы“, от Навального до Дождя, тем больше доверяют зрители)», — подчеркивает телеведущий. Соловьев уверен, что аудитория стала гораздо больше доверять ему после того, как Навальный посвятил ему несколько своих расследований.

Как писало «URA.RU», по данным «Левада-центра», журналисты Владимир Соловьев и Андрей Малахов с большим отрывом возглавили рейтинг телеведущих, которым сильнее всего доверяют россияне. Соловьеву доверяет 23% опрошенных, а Малахову — лишь 11% участников опроса.