В подписях соратницы Навального были обнаружены данные умерших людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло заявил, что сторонники юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, которая не была зарегистрирована кандидатом в Мосгордуму, сознательно врали об отсутствии «мертвых душ» в сданных ею в избирком подписях избирателей.

Как писало «URA.RU», на фальсификации подписей попалась сама Соболь и другие кандидаты, поддержанные Навальным. В центре Москвы был обнаружен их штаб по подделке подписей, кроме того, они использовали «автографы» умерших людей. Из-за этих нарушений 17 июля окружной избирком Москвы снял Соболь с выборов в Мосгордуму, позднее это решение подтвердили Мосгоризбирком и суды.

Позднее соратник Навального, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Леонид Волков и журналист «Эха Москвы» Сергей Пархоменко выдвигали различные версии того, как в подписях Соболь появились «мертвые души». Однако Илья Ремесло опубликовал расследование, в котором рассказал, что, по его мнению, они изначально знали, что юрист ФБК сознательно сфальсифицировала подписи. Так, юристу удалось установить, что Соболь для сбора подписей пользовалась устаревшими базами данных избирателей. Это подтверждает опрос жителей Центрального административного округа Москвы, по которому Соболь хотела выдвигаться в депутаты. Кроме того, данные базы МВД РФ также свидетельствуют о том, что «не заметить» подписи умерших людей в штабе соратницы Навального не могли. Сторонники Навального выдвинуть версию о том, что использование подписей мертвых жителей столицы было организовано политическими противниками ФБК. На это Ремесло напомнил, что данные о подделках были выявлены буквально за несколько дней.

«Навальнистами распространялись бездоказательные утверждения о специально „засланных“ в штаб Соболь недобросовестных сборщиках. Считаю, что это всего лишь попытка оправдать свою некачественную работу и откровенную фальсификацию подписных листов. В ее подписях видны признаки явной и грубой рисовки», — отмечает член Общественной палаты. В связи с этим Ремесло считает, что отказ в регистрации Соболь на выборах в Мосгордуму обоснован и с моральной, и с юридической точки зрения.

Сама Любовь Соболь отказалась комментировать «URA.RU» расследование Ремесло.