Маргарита Грачева собирается сделать операцию на большом пальце левой кисти Маргарита Грачева, «ВКонтакте»

Ранее лишившаяся кистей рук по вине ревнивого мужа Маргарита Грачева из Подмосковья получила новый бионический протез за счет государства. Девушка призналась, что это был долгий процесс.

«Любой человек с ампутацией может получить бионический протез от государства, просто это долго. Для этого нужно доказать, что ты в нем нуждаешься», — приводит слова Грачевой портал «Подмосковье сегодня». Отмечается, что протез дается на три года. По истечению срока нужно заново проходить всю процедуру.

Девушка рассказала, что каждый день снимает протез, чтобы его зарядить. Также Грачева поделилась, что в сентябре собирается сделать операцию на большом пальце левой кисти, которую врачам удалось спасти.

Ранее несколько британских таблоидов опубликовали историю жительницы Подмосковья Маргариты Грачевой, которую в декабре 2017 года ревнивый супруг вывез в лес и отрубил топором ей кисти рук. После этого он отвез супругу в больницу и сдался полиции. Левую кисть медикам удалось спасти, а вот на правой руке у девушки протез. После пережитого Грачева старается жить полной жизнью. Она снялась в откровенной фотосессии и пишет книгу.