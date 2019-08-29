28 августа 2019

Лидера православных активистов Екатеринбурга задержали полицейские. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебен у редакции URA.RU. Екатеринбург, иванова оксана
Иванову забрали в ОП № 15Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Полиция задержала лидера православных активистов Екатеринбурга Оксану Иванову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Повезли в 15 отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг. Догадаетесь, кто написал?» — написала Иванова.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сказали «URA.RU», что пока воздержатся от комментариев.

Причиной задержания Ивановой стала акция протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Во время протеста один из православных активистов пригрозил устроить массовое убийство. Он заявил, что готов «устроить один арт-объект, измазать крест кровью вот этих вот сатанистов». При этом православный активист добавил, что готов за это сесть в тюрьму.

Один из православных сораткников Ивановой пригорозил устроить массовое убийство
Фото: Оксана Иванова, facebook

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