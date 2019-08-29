Иванову забрали в ОП № 15 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Полиция задержала лидера православных активистов Екатеринбурга Оксану Иванову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Повезли в 15 отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг. Догадаетесь, кто написал?» — написала Иванова.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сказали «URA.RU», что пока воздержатся от комментариев.

Причиной задержания Ивановой стала акция протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Во время протеста один из православных активистов пригрозил устроить массовое убийство. Он заявил, что готов «устроить один арт-объект, измазать крест кровью вот этих вот сатанистов». При этом православный активист добавил, что готов за это сесть в тюрьму.