Васильева рассказала, кому из школьников разрешат пользоваться смартфонами

Использовать мобильные телефоны во время учебы можно будет лишь школьникам, имеющим проблемы со здоровьем. Об этом рассказала журналистам министр просвещения России Ольга Васильева.
По словам министра, сейчас рекомендовано сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе «до предела», за исключением школьников, которым это действительно необходимо. «Это уровень сахара, допустим, в крови — дети, которые больны диабетом», — рассказала Васильева в интервью телеканалу «Россия 1».
В том, чтобы пользоваться средствами связи на переменах, глава ведомства также не видит необходимости. В случае возникновения какой-либо экстренной ситуации, требующей звонка, по словам министра, проблема будет решаться оперативно.
При этом в министерстве уже готовы к трудностям, которые несет с собой данное новшество. По мнению Васильевой, будут проблемы и недопонимание, однако их необходимо преодолеть.
Ранее правительство направило в регионы рекомендацию рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов во время уроков в школе. В Минпросвещения утверждают, что опросы показали, будто идею поддерживает большинство педагогов, родителей и самих школьников.