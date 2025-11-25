Пленный боец ВСУ сообщил о разгоне митингов во Львове

Митинги проводились с требованием прекратить боевые действия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Львова проводят митинги с требованием прекратить боевые действия, однако власти их разгоняют. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.

«Сестра выходила пару раз во Львове, и в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали», — рассказал Сидельник РИА Новости. Митинги проводились с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными.

По словам пленного, в митингах чаще всего участвуют женщины, так как мужчины опасаются последствий. Военкоматы могут использовать выход большого количества мужчин на митинги как возможность для мобилизации. Военный подчеркнул, что не только гражданское население, но и некоторые военнослужащие ВСУ выступают против продолжения боевых действий.

