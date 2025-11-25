В Запорожской области произошло отключение электроэнергии
25 ноября 2025 в 11:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Запорожской области после атаки ВСУ произошло отключение электроэнергии. Энергетики проводят работы по восстановлению. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
