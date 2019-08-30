Минобороны: истребители 18 раз поднимались на перехват самолетов-разведчиков у границ России

Российский истребители заметили 27 самолетов-разведчиков
Экипажи истребителей Воздушно-космических сил РФ 18 раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение разведывательных аппаратов у границы России, сообщили в Министерстве обороны.
По данным военного ведомства, вдоль границ РФ вели разведку 27 летательных аппаратов. «Нарушений воздушного пространства России не допущено», — цитирует сообщение Минобороны «Красная звезда».
3 августа самолет-разведчик ВМС США провел был замечен у берегов Крыма, пишет RT. Сообщалось также, что в России проходит испытания беспилотный летательный аппарат «Корсар», предназначенный для ведения воздушной разведки, напоминает агентство Nation News.