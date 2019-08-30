Кампанию кандидата в тюменскую облдуму проспонсировали крупный застройщик и депутат

Николай Руссу может похвастаться самым большим избирательным фондом среди участников выборов в облдуму Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В избирательный фонд кандидата в депутаты тюменской облдумы Николая Руссу (выдвинут «Единой Россией») поступило 4,8 млн рублей. Данные размещены на сайте областной избирательной комиссии. Самым крупным спонсором претендента на место в парламенте стала Тюменская домостроительная компания (ТДСК), вложившая в кампанию 600 тыс. рублей.

Кроме того, 300 тыс. рублей перевела компания «Тобольскстроймеханизация», генеральным директором которой является депутат облдумы Владимир Майер. Такую же сумму на избирательную кампанию пожертвовало ООО «Мост-сервис», которую возглавляет сын Руссу Сергей.

Избирательные фонды других кандидатов значительно скромнее. Так, член ЛДПР Мурат Тулебаев отчитался о поступлении 170 тыс. рублей, коммунист Анатолий Княжев — о 181 тыс. рублей, на счет Максима Карпикова, идущего на выборы от «Справедливой России» пришло 350 тыс. рублей.

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут 8 сентября, в них примут участие жители Калининского административного округа Тюмени. Место в региональном парламенте оказалось вакантных после того как экс-депутат Олег Чемезов был назначен замглавы Свердловской области.