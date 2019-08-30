В ближайшее время будет решен об избрании меры пресечения Валерию Читалову Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники полиции задержали при получении крупной суммы денег главного инженера отдела ЖКХ администрации города Верхний Уфалей Валерия Читалова. У него изъято 250 тысяч рублей, полученных, предположительно, в качестве взятки, сообщили источники «URA.RU».

На видеозаписи бойцы силовой поддержки отдела по борьбе с экономической преступностью валят мужчину на пол и затем фиксируют. Далее в присутствии понятых он отвечает на вопросы о происхождении изъятых у него денег. По его словам, он получил их в качестве зарплаты от директора одной из фирм за то, что «в свободное время ездит по городу, выявляет неисправные светильники и оформляет заявки на их замену» в рамках энергоконтракта.

Тут же Читалов признает, что официально не трудоустроен, а его «договорные отношения оформлены в устной форме». Сумму в размере 250 тысяч рублей он получил якобы за период с января по август, но проверить не успел. «Сотрудники ОЭБиПК УМВД по Челябинску задержали должностное лицо администрации Верхнего Уфалея в областном центре», — сообщили «URA.RU» пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Читалов был задержан 29 августа. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), деньги он хотел получить за подписание муниципального контракта», — сообщили URA.U» в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Вчера Читалов написал заявление, что ему нужно по семейным обстоятельствам поехать к родственникам в Челябинск», — добавил начальник отдела ЖКХ мэрии Валерий Плугин.

Валерий Читалов ранее являлся депутатом городского собрания и сдал мандат в 2016 году после приговора за драку с полицейским. В 2013 году он был осужден за избиение медсестры, а уже после этого сцепился с полицейским, стоящим в оцеплении у городского рынка после сообщения о заложенной там бомбе.