Пенсионера выгнали из клиники после неудачной операции

В медучреждении отказались помогать пожилому мужчине (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожилой житель Московской области пожаловался на частную клинику, в которой ему отказались устранять последствия неудачной операции. Медучреждение уже проверяет Росздравнадзор.

«В клинике мужчине удалили катаракту. После операции начались осложнения, удалять которые врачи отказались. Медики посоветовали пациенту покинуть клинику после окончания действия анестезии», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В самой клинике утверждают, что пенсионер обращался к ним лишь для консультации. Однако мужчина предоставил документы, подтверждающие, что в медучреждении ему сделали операцию.

Сейчас этой историей уже заинтересовалось региональное управление Росздравнадзора по Москве и Подмосковью. В клинике в настоящее время проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее «URA.RU» сообщало, что пенсионер из Башкирии пролежал почти неделю неподалеку от больницы из-за того, что ему отказали в госпитализации. Николай Акимов обратился в больницу за помощью, пожаловавшись на плохое самочувствие. В госпитализации ему отказали. На пути домой пожилому человеку стало плохо, он упал в траву в 500 метрах от больницы. На крики о помощи никто не откликнулся, пенсионер лежал в траве, пока его не нашли местные волонтеры.