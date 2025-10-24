Ранен восьмилетний мальчик, а у дома развернули оперштаб: новые подробности об атаке ВСУ на Красногорск

В Красногорске ранен мальчик 2017 года рождения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В подмосковном Красногорске утром 24 октября в одном из жилых домов на бульваре Космонавтов произошел взрыв, повлекший за собой частичное разрушение стены многоэтажного здания. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сотрудниками экстренных служб было эвакуировано 70 жильцов дома

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал украинский беспилотник, который влетел в квартиру и впоследствии взорвался. По официальной информации, в результате происшествия пострадало пять человек, среди которых есть ребенок. В целом за прошедшую ночь на территории региона был сбит один дрон. Новые подробности об атаке на Красногорск к этому часу — в материале URA.RU.

Глава города заявил о раненном мальчике

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков сообщил в telegram-канале, что находится на месте происшествия в жилом комплексе «Изумрудные холмы». Как уточняется, удар пришелся на 14-й этаж здания. В результате инцидента пострадали пять человек: четверо взрослых с различными травмами были доставлены в Красногорскую больницу, а также ребенок 2017 года рождения госпитализирован в Детский клинический центр имени Рошаля. Всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет.

По словам Волкова, на месте развернут оперативный штаб, специалисты уже обследовали здание. Также экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городских властей продолжают работу на месте происшествия. Администрация окажет всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Жильцы дома раскрыли подробности атаки ВСУ

Ребенка, пострадавшего в результате атаки, вынесли из разрушенной квартиры с многочисленными ранениями. Он был покрыт осколками. По словам местных жителей, его мать следовала за ним по коридору на окровавленных от порезов ногах. Как сообщил telegram-канал Shot, удар пришелся со стороны дороги. После того, как дрон пробил стену здания, произошел взрыв, в результате которого была разрушена вторая стена — на этот раз со стороны двора. Квартира на 14-м этаже оказалась пробита насквозь.

Жильцы этого дома сообщили, что в подъезде был поврежден и лифт. В настоящее время доступ к квартирам ограничен, на месте происшествия работают экстренные службы.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей дома