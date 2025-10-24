Армия РФ застала врасплох ВСУ на важном участке под Херсоном, противник отступает в ДНР: карта СВО 24 октября

Российские войска в зоне СВО стали применять беспилотник-разведчик «Сова» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска вытеснили подразделения украинских военных с северных окраин населенного пункта Яровая в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник отступил ко второй линии обороны.

Российские войска приступили к активным боевым действиям в микрорайоне «Корабел», расположенном на Карантинном острове в Херсоне, что стало неожиданным развитием событий для украинских военных. В то же время командование ВСУ перебросило в Сумскую область 419-й отдельный батальон беспилотных систем с целью усиления ударных возможностей FPV-дронов.

Кроме того, российские войска стали применять в зоне СВО беспилотник-разведчик «Сова». А группировки «Восток» и «Запад» сообщили, что уничтожили значительную технику ВСУ. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

ВСУ отступили в Яровой

Подразделения российских войск вытеснили силы ВСУ с северной части населенного пункта Яровая, находящегося в ДНР. Тем самым украинские солдаты отступили на вторую линию обороны, расположенную на южных подступах к поселку. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его оценке, украинские подразделения были вынуждены оставить занимаемые позиции и переместиться к южным окраинам Яровой, не сумев сохранить контроль над прежним рубежом.

Неожиданность для ВСУ на Карантинном острове

Начало боевых действий за микрорайон «Корабел», расположенный на Карантинном острове, оказалось неожиданным для украинских военных. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, установление контроля над данной территорией открывает дополнительные оперативные возможности для управления западной частью Херсона. Сальдо также подчеркнул, что Карантинный остров — крупнейший остров в городской черте, который среди местных жителей известен под простым названием «Остров».

В Сумскую область переброшен батальон БПЛА ВСУ

Украинское командование перебросило в Сумскую область 419-й отдельный батальон беспилотных систем. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«На сумском направлении в условиях катастрофической нехватки пехоты командование ВСУ для удержания позиций применяет тактику массового использования дронов. В Сумскую область переброшен 419-й отдельный батальон беспилотных систем ВСУ с целью увеличения количества ударов FPV-дронов», — сказал собеседник.

В зоне СВО начали применять «Сову»

В зоне проведения специальной военной операции начали использовать беспилотный разведывательный аппарат «Сова» с вертикальным взлетом и посадкой, оснащенный системой автоматического распознавания объектов. Об этом заявил официальный представитель группы компаний «Гроза».

Беспилотник отличается тем, что для его эксплуатации не требуется наличие взлетно-посадочной полосы или катапульты. Достаточно площадки размером 3 на 3 метра. Устройство используется для передачи видеосигнала в режиме реального времени и оснащено системой автоматического обнаружения объектов. Как сообщил представитель компании, беспилотники «Сова» интегрированы в программный комплекс «Глаз-Гроза», обеспечивающий управление боевыми действиями и позволяющий наносить удары по выявленным целям противника в течение двух-четырех минут.

Уничтоженная техника ВСУ

ВСУ за последние сутки потеряли четыре станции спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотной авиацией в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Продолжение после рекламы

Военнослужащие Западной группировки войск за последние сутки ликвидировали 29 БПЛА противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединения Иван Бигма. По его данным, были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа и 18 квадрокоптеров серии R18, известных как «Баба-яга».

Ситуация на остальных участках фронта

Покровское направление

Тяжелые уличные бои продолжаются на Покровском фронте. Столкновения проходят в Покровске и Мирнограде. Также ВС РФ закрепились в поселках Рог и Гнатовка. О продвижении к населенным пунктам Гришино и Белицкое сообщил военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале.

Запорожское направление

На Запорожском направлении российские военные ведут наступательные действия в районах населенных пунктов Приморское и Степногорск. В то же время в Малой Токмачке западная часть населенного пункта остается под контролем противника. Сообщается о достижении тактических успехов вблизи Новоданиловки и Нестерянки.

Константиновское направление

Продолжаются боевые действия в районе Иванополья, а также на участке между Александро-Шультино и Предтечино. Российские подразделения постепенно продвигаются к юго-восточным окраинам Константиновки.

Краснолиманское направление

Подразделения ВС России перерезали дорогу на поселок Дробышево на Краснолиманском направлении. Эти действия привели к частичному окружению населенного пункта.

Расчет «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ