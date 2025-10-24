«Люди скучают»: Хлебникова не смолчала о потребностях зрителей

Марина Хлебникова рассказала, чего ждет зритель от артиста Фото: Предоставлено Мариной Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова убеждена — сегодня, когда у людей есть огромное количество контента, остается спрос на главное, что у нас есть в генетическом коде. О неочевидной потребности зрителей исполнительница рассказала в разговоре с URA.RU.

«Последние полтора года я наблюдаю, что происходит в регионах нашей страны — от Дальнего Востока и до Кубани. Очень большой интерес на концертах у людей. Люди приходят, везде поют вместе с нами. И я замечаю, что люди скучают по хорошей музыке. Это факт, этого не отнять. Нужны мелодии, тексты, артисты должны быть незатасканными», — пояснила звезда.

Хлебникова подчеркнула, что Россия — душевная страна, это наша неотъемлемая часть. Однако и списывать коммерческую музыку со счетов не стоит — на каждый продукт будет свой слушатель. А еще важно ввести цензурирование, причем брать для оценки людей с хорошим, консерваторским образованием.

