В парке Зеленая роща в центре Екатеринбурга начинаются археологические раскопки

Весь парк перекопают двухметровыми рвами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В парке Зеленая роща, ставшем причиной конфликта урбанистов-общественников и мэрии Екатеринбурга, с начала сентября начнется археологическая разведка. Об этом на совещании о судьбе парка заявила Тамара Благодаткова, председатель комитета по благоустройству города. «Будут шурфы метра на два, их будет не менее двух десятков», — сообщила она.

По словам чиновницы, цель раскопок — проверить, не нарушит ли реконструкция парка старинные захоронения (к парку примыкает Ново-Тихвинский женский монастырь с кладбищем). «Проверят на все, на любой культурный слой, в том числе — на захоронения», — пояснила она «URA.RU».

При этом чиновники сомневаются, что в Зеленой роще могут быть могилы. «Мы проверили исторические планы Екатеринбурга разных лет — ни на одном плане кладбища на территории Зеленой рощи нет, — сообщила чиновница. — Но в интернете есть рукописные материалы о том, что захоронения есть, и мы решили провести обследования». Она напомнила, что к этим работам мэрию подвигла прокуратура, среагировавшая на обращения горожан и выписавшая мэрии предостережение.

Как сообщила Благодаткова «URA.RU», археологическую разведку будет вести «АПМ-1» — единственная в Екатеринбурге организация, имеющая «открытый лист» (разрешение на раскопки). Кроме этого, в настоящее время по Зеленой Роще проводится культурно-историческая экспертиза — ее выполняет ИП Копылова из Москвы.