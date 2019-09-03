По делу экс-министра Абызова арестовали гражданку Украины

Михаила Абызова обвиняют по трем статьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Басманный райсуд Москвы арестовал до 1 ноября гражданку Украины Инну Пикалову, проходящую по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Она возглавляла компанию, через которую, как предполагается, Михаил Абызов выводил средства из России.

Инна Пикалова была задержана в Воронежской области, куда приехала из самопровозглашенной ЛНР, передает « Коммерсант ». Ее обвиняют по двум статьям — «Участие в преступном сообществе» (ч. 2 ст. 210 УК) и «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК). Подозреваемая частично признала свою вину.

В Следственном комитете полагают, что в 2013 году Михаил Абызов использовал для сделок кипрскую компанию Blacksiris Trading Limited, руководителем которой тогда была Пикалова. Следователи считают, что «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети», находившиеся под контролем Абызова, по завышенной стоимости приобрели акции четырех компаний и перечислили Blacksiris четыре миллиарда рублей.

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был арестован 27 марта. Его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, напоминает РАПСИ . По версии следствия, в 2011—2014 годах Абызов похитил четыре миллиарда рублей, принадлежащих СИБЭКО и РЭС, и вывел средства за рубеж.

В конце августа против Абызова было заведено еще одно уголовное дело, не связанное с первым. Следователи подозревают, что в 2018 году Абызов незаконно занимался предпринимательством, работая в правительстве.