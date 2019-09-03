Уральский регион попал в антирейтинг по количеству сирот

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1000 дворов 2014 год. Екатеринбург, лопата, детский сад, песочница, песок, детские игрушки
В домах ребенка на Южном Урале воспитываются 289 детейФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Челябинская область вошла в рейтинг регионов с наибольшим количеством сирот. О этом сообщили в Росстате.

Возглавила антирейтинг Кемеровская область. Здесь детьми-сиротами считаются 503 человека. На втором месте оказался Красноярский край — 298 детей. «На третьей позиции по количеству воспитанников в домах ребенка по состоянию на конец прошлого года находится Челябинская область — 289 детей», — приводит «Ридус» информацию ведомства.

В последнее время в России произошло заметное снижение количества усыновлений. Так, в 2018 году было зарегистрировано 13 тысяч случаев опекунства. Годом ранее в семьи были устроены 13,7 тысячи детей. А в 2013 году эта цифра составляла 17,6 тысячи детей-сирот.

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