Штурмовик разбился на Северном Кавказе

Пилоты Су-25УБ успели катапультироваться
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ Воздушно-космических сил РФ. Самолетом управляли два летчика, по предварительной информации, они успели катапультироваться.
Полет штурмовика проводился с аэродрома Буденновск. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, судьба пилотов остается неизвестной, сейчас на поиски летчиков отправился вертолет поисково-спасательных служб.
Представители Минобороны РФ подтвердили факт крушения. В ведомстве добавили, что штурмовик выполнял учебный полет без боекомплекта, а падение произошло в безлюдной местности.