Штурмовик разбился на Северном Кавказе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, су-25уб
Пилоты Су-25УБ успели катапультироватьсяФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ Воздушно-космических сил РФ. Самолетом управляли два летчика, по предварительной информации, они успели катапультироваться.

Полет штурмовика проводился с аэродрома Буденновск. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, судьба пилотов остается неизвестной, сейчас на поиски летчиков отправился вертолет поисково-спасательных служб.

Представители Минобороны РФ подтвердили факт крушения. В ведомстве добавили, что штурмовик выполнял учебный полет без боекомплекта, а падение произошло в безлюдной местности.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...