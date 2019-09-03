Любой россиянин сможет стать «участником» предстоящего боя Хабиба

Хабиб Нурмагомедов сразится с американским бойцом Дастином Порье Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Социальная сесть «Одноклассники» запустила виртуальную маску «Хабиб» и обновила видеоплеер специально для трансляции на «Первом канале» титульного боя Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. В обновлении можно будет не только смотреть бой в прямом эфире, но и перематывать назад, сказано в письме «Одноклассников», адресованном СМИ (имеется в распоряжении «URA.RU»).

«Новая возможность позволит не дожидаясь окончания эфира и появления записи посмотреть его лучшие моменты», — сказано в пресс-релизе. По данным разработчиков, зрители при необходимости смогут прокрутить предыдущие раунды или выход бойцов на октагон и вернуться к просмотру в режиме live.

«Одноклассники» станут первым из социальных сетей, кто будет иметь такой многофункциональный плеер. Чтобы подготовиться к новинке, пользователям предлагается зайти в стриминговое приложение OK Live, где их ждет виртуальная маска «Хабиб». Юзеры смогут примерить на себя папаху Нурмагомедова и провести в ней собственную трансляцию.

«Первый канал» совместно с «Одноклассниками» проведет трансляцию боя Нурмагомедова и Порье 7 сентября в 21:00 по московскому времени. Бой можно будет посмотреть в приложениях на iOS и Android и на телевизорах со Smart TV и Android TV.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал широко известен после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел 7 октября 2018 года. После победы Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе.