Российские дипломаты удивились обвинению Болгарии в репрессиях

Российское посольство удивилось заявлению МИД Болгарии, которое обвинило СССР в репрессиях и экономическом ущербе. София заявила об этом в преддверии открытия в Российском культурно-информационном центре выставки, посвященной освобождению Восточной Европы от нацизма.
«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — приводит заявление посольства ТАСС.
Накануне МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с проведением в Софии фотовыставки, посвященной операции советских войск в Восточной Европе. «Щиты Советской Армии принесли <…> полвека репрессий, <…> деформированное экономическое развитие…» — цитирует ведомство «
Как писало «URA.RU», ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что перед началом Второй мировой войны другая страна Восточной Европы, Польша, находилась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней». Российские дипломаты назвали подобное сравнение «неприемлемым».