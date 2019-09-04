Курганец дает пресс-конференции и встречается с губернатором после победы на конкурсе

Победитель конкурса встретился с Вадимом Шумковым (слева) Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Житель Кургана Дмитрий Костин стал знаменитостью после успешного выступления на конкурсе для молодых профессионалов WorldSkills в Казани. Серебряный призер в компетенции «Электромонтаж» блока «Строительная сфера» встретился с врио губернатора Вадимом Шумковым за чашкой чая и рассказал про конкурс.

Выпускник Курганского государственного колледжа Дмитрий Костин заявил, что намерен преподавать в родном учебном заведении. «Я хочу передавать свой опыт другим молодым ребятам, готовить будущих чемпионов WorldSkills», — отметил он. «Представитель Курганского государственного колледжа в чемпионате такого уровня у нас участвовал впервые. До этого два года подряд у нас хорошие успехи показывали студенты и тренеры Шадринского политехнического колледжа в компетенции „Кузовной ремонт“. Сейчас у нас появилась вторая „точка силы“ — госколледж», — позже рассказал журналистам директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Дмитрий Костин собирается преподавать в Курганском госколледже Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

На пресс-конференции призер конкурса рассказал, что условия для разработки проекта «умного дома» были максимально сложные. «На программирование нам дали два часа. 17 часов — на создание модели и час на поиск неисправностей», — цитирует Костина пресс-служба губернатора.