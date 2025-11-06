Логотип РИА URA.RU
В курганском департаменте экономики нашли замену опытной экс-чиновнице

06 ноября 2025 в 08:45
В департаменте экономразвития Курганской области назначили нового начальника ключевого управления

Фото: Илья Московец © URA.RU

В департаменте экономического развития Курганской области нашли нового начальника управления стратегического планирования и прогнозирования. Место уволившейся опытной руководительницы Ксении Коробовой занял Владимир Михайлов — экс-глава отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

«В курганском департаменте экономики нашли замену опытной экс-чиновнице Ксении Коробовой. Ее место на посту начальника управления стратегического менеджмента занял бывший начальник отдела государственных программ Владимир Михайлов», — сообщил инсайдер.

Кадровые перестановки подтверждются данными из справочной информации ведомства. Прежнее место Михайлова пока остается вакантным. 

До ухода из госслужбы Коробова проработала в департаменте более 10 лет. До должности начальника управления она трудилась в ведомстве заведующей сектором экономического развития территорий и отраслей экономики, а также начальником отдела экономического развития территорий управления стратегического планирования и прогнозирования. 

Ранее URA.RU писало, что в департаменте АПК Курганской области усилили экономический блок. Должность главного специалиста получила экс-руководительница отдела по управлению муниципальным имуществом и закупкам администрации Половинского округа Виктория Микова.

