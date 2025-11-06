В курганском департаменте экономики нашли замену опытной экс-чиновнице

В департаменте экономического развития Курганской области нашли нового начальника управления стратегического планирования и прогнозирования. Место уволившейся опытной руководительницы Ксении Коробовой занял Владимир Михайлов — экс-глава отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

До ухода из госслужбы Коробова проработала в департаменте более 10 лет. До должности начальника управления она трудилась в ведомстве заведующей сектором экономического развития территорий и отраслей экономики, а также начальником отдела экономического развития территорий управления стратегического планирования и прогнозирования.