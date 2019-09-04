Жителей деревни заблокировали из-за ремонта моста Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители деревни Шахарово (Пермский край) оказались отрезанными от внешнего мира из-за ремонта федеральной трассы. Они обратились к главе Суксунского района Павлу Третьякову с просьбой восстановить подъезды к населенному пункту. Обращения жителей опубликовано на странице Владимира Прохорова в Facebook. В письме отмечено, что одна из улиц «оказалась заблокирована» при проведении ремонта.

«В нашей деревне, которая расположена на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург (Р242), реконструируют мост через реку Ручей. В результате закрыли проезд на улицы, где проживают пожилые люди, которым постоянно требуется медпомощь, и дети, которых родители возят в школу и детсад. Просим восстановить движение по улицам», — указано в обращении на имя главы района. Подписи под письмом поставили 29 человек.

Третьяков обратился к дорожным организациям, которые ремонтируют трассу, «попросив их принять необходимые меры их вмешаться». Он уточнил, что «экстренные службы (скорая медпомощь, служба газа, служба спасения) проехать на улицы не могут, сбор мусора региональным оператором также не осуществляется».

Чиновник написал, что дорожники не согласовали с местной администрацией проведение работ. Контракт на выполнение ремонта был заключен между управлением федеральных автодорог «Прикамье» и ООО «МостСтройГарант». В управлении автодорог «Прикамье» информагентству «URA.RU» обещали прокомментировать ситуацию позже.