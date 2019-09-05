04 сентября 2019

Родственник Кадырова назначен мэром крупного города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров утверждает, что не имеет отношения к политической карьере своего родственникаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова официально назначили мэром города Аргун. Об этом сообщается на сайте ЧГТРК «Грозный».

«Совет депутатов муниципального образования городской округ Аргун утвердил в должности мэра 28-летнего Хас-Магомеда Кадырова. Открытое голосование состоялось на внеочередном заседании Совета депутатов в здании аргунской администрации», — говорится в сообщении. Уточняется, что за процессом голосования среди прочих наблюдали глава Чечни Рамзан Кадыров и его многолетний соратник — спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Родственник лидера Чечни, которому в этом году исполнилось 28 лет, в конце июля был назначен и. о. главы Аргуна. Теперь же большинство депутатов поддержали именно его кандидатуру в качестве градоначальника. Таким образом, с 4 сентября пост мэра Аргуна Хас-Магомед Кадыров занимает на постоянной основе.

Утверждается, что Хас-Магомед Кадыров получил свою новую должность благодаря высокой репутации управленца. Об этом «URA.RU» заявлял пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. По его словам, назначение 28-летнего политика не связано с родственными отношениями с руководителем региона.

Аргун — город в Чеченской Республике Российской Федерации. Этот населенный пункт является вторым по численности населения городом республики. Аргун сильно пострадал в годы Первой и Второй чеченских войн, в настоящее время практически восстановлен. В 2014 году в городе появились высотные здания и открыта мечеть им. Аймани Кадыровой (мать Рамзана Кадырова и вдова его отца Ахмата Кадырова —прим. ред.).

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...