Родственник Кадырова назначен мэром крупного города

Родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова официально назначили мэром города Аргун. Об этом сообщается на сайте ЧГТРК «Грозный».
«Совет депутатов муниципального образования городской округ Аргун утвердил в должности мэра 28-летнего Хас-Магомеда Кадырова. Открытое голосование состоялось на внеочередном заседании Совета депутатов в здании аргунской администрации», — говорится в сообщении. Уточняется, что за процессом голосования среди прочих наблюдали глава Чечни Рамзан Кадыров и его многолетний соратник — спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Родственник лидера Чечни, которому в этом году исполнилось 28 лет, в конце июля был назначен и. о. главы Аргуна. Теперь же большинство депутатов поддержали именно его кандидатуру в качестве градоначальника. Таким образом, с 4 сентября пост мэра Аргуна Хас-Магомед Кадыров занимает на постоянной основе.
Утверждается, что Хас-Магомед Кадыров получил свою новую должность благодаря высокой репутации управленца. Об этом «URA.RU» заявлял пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. По его словам, назначение 28-летнего политика не связано с родственными отношениями с руководителем региона.
Аргун — город в Чеченской Республике Российской Федерации. Этот населенный пункт является вторым по численности населения городом республики. Аргун сильно пострадал в годы Первой и Второй чеченских войн, в настоящее время практически восстановлен. В 2014 году в городе появились высотные здания и открыта мечеть им. Аймани Кадыровой (мать Рамзана Кадырова и вдова его отца Ахмата Кадырова —прим. ред.).