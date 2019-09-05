Михаил Леонтьев проиграл суд губернатору, которого почти обматерил

Михаил Леонтьев планирует обжаловать приговор в Верховном суде РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналист, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев задел честь и достоинство губернатора Хакасии Валентина Коновалова, которого он назвал «дебилом», постановил Верховный суд региона. Ранее аналогичное решение вынес Абаканский городской суд Хакасии.

«Верховный суд оставил решение Абаканского городского суда без изменений, отклонив апелляционную жалобу стороны Леонтьева», — приводит ТАСС слова представителя суда. Сам Леонтьев заявил, что обжалует приговор в Верховном суде России. «Для того и существуют апелляционные инстанции, чтобы обжаловать некорректные решения в пользу местных властей», — отметил журналист. Он подчеркнул, что судья первой инстанции не потребовал опровержения характеристик действующего губернатора.

Экс-депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов от КПРФ был избран главой региона 11 ноября 2018 года. После этого пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Коновалова «дебилом», напоминает «Национальная служба новостей». В январе 2019 года Абаканский городской суд частично удовлетворил иск Коновалова, поданный к Леонтьеву и ООО «Видеоканал-Абакан», обязав опровергнуть информацию о распространении и спонсировании Коноваловым собственниками хакасского угольного разреза «Аршановский» его кампании на выборы губернатора.