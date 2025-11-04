Грушко: Россия начнет диалог с США по РСМД после переговоров по стабильности

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с США при выполнении условий Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия готова к диалогу с США о ракетах средней и меньшей дальности только после возобновления полноформатных переговоров по стратегической стабильности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Россия приступит к обсуждению вопросов, связанных с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), только после восстановления полноформатных переговоров о стратегической стабильности. При этом Москва настаивает на участии в будущем диалоге Франции и Великобритании, поскольку учитывает совокупный ядерный потенциал НАТО», — обозначил Грушко условия для возобновления диалога с США по контролю над вооружениями в эксклюзивном интервью «Известиям».

Грушко также предупредил, что появление американских ракет средней дальности в Европе потребует от России компенсирующих мер военно-технического характера. Относительно проекта ЕС по созданию «стены дронов» дипломат отметил, что Россия рассматривает его как потенциально наступательную систему и будет адаптировать программы модернизации вооружений для противодействия. В ответ на возможную конфискацию замороженных активов РФ в ЕС Москва подготовила чувствительные ответные меры, которые «в Брюсселе почувствуют».

