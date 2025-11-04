Грушко: Россия начнет диалог с США по РСМД после переговоров по стабильности
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с США при выполнении условий
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия готова к диалогу с США о ракетах средней и меньшей дальности только после возобновления полноформатных переговоров по стратегической стабильности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Россия приступит к обсуждению вопросов, связанных с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), только после восстановления полноформатных переговоров о стратегической стабильности. При этом Москва настаивает на участии в будущем диалоге Франции и Великобритании, поскольку учитывает совокупный ядерный потенциал НАТО», — обозначил Грушко условия для возобновления диалога с США по контролю над вооружениями в эксклюзивном интервью «Известиям».
Грушко также предупредил, что появление американских ракет средней дальности в Европе потребует от России компенсирующих мер военно-технического характера. Относительно проекта ЕС по созданию «стены дронов» дипломат отметил, что Россия рассматривает его как потенциально наступательную систему и будет адаптировать программы модернизации вооружений для противодействия. В ответ на возможную конфискацию замороженных активов РФ в ЕС Москва подготовила чувствительные ответные меры, которые «в Брюсселе почувствуют».
Переговоры по контролю над вооружениями между Россией и США находятся в затруднительном положении. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не предоставили содержательного ответа на российские предложения по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), хотя Москва выдвинула конкретные инициативы по стратегической стабильности. При этом администрация президента России положительно восприняла намерение главы США Дональда Трампа продлить действие договора, однако конкретный прогресс в диалоге пока отсутствует.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.