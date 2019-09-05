В Россию идут заморозки и дожди со снегом

В некоторых регионах столбики термометров опустятся до минус 10 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Неблагоприятный прогноз для ряда регионов России на ближайшие несколько дней дал Гидрометцентр. Вместо ожидаемого «бабьего лета» в начале сентября россияне столкнутся с заморозками и мокрым снегом.

«В конце недели заморозки придут в Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую область, а также в Алтайский край», — передают argumenti.ru слова заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.

Не избежать непогоды и жителям Омской области. Там столбики термометров упадут до отметки в минус пять градусов. Холода также дойдут до Хакасии, Бурятии, Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей. Прохладно будет и в городах Уральского федерального округа. В Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Перми, Ханты-Мансийске и Салехарде будет облачно. Воздух едва прогреется до отметки +15 градусов, говорится на сайте Гидрометцентра.

При этом для москвичей конец первой осенней недели станет продолжением лета. Днем температура воздуха — выше 20 градусов. Сильных дождей не ожидается.