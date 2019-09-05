Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области перед судом предстанет 39-летний мужчина, обвиняемый в попытке подкупа сотрудника погрануправления ФСБ. Злоумышленник предлагал деньги, чтобы провезти через границу алкоголь.

Инцидент произошел 22 июля в зауральском городе Петухово, расположенном на границе с Казахстаном. «Обвиняемый с целью беспрепятственного провоза через государственную границу Российской Федерации немаркированной алкогольной продукции попытался передать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

Сотрудник ФСБ предупредил о попытке подкупа свое руководство. Сразу после передачи денег взяткодателя задержали. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Мужчина пытался передать взятку сотруднику ФСБ Фото: СУ СУ России по Курганской области