Власти ХМАО определились с суммой, которую получат приемные родители

С предложением выступили сами приемные семьи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Приемные родители в Югре вместо ежемесячного пособия будут получать единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей за каждого усыновленного ребенка или 350 тыс. рублей, если усыновляют ребенка-инвалида. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Такое решение было принято по инициативе участников VI регионального форума замещающих родителей, который прошел в Ханты-Мансийске, и поддержано жителями округа», — добавили в депсвязей.

Изменения обсудили на заседании правительства ХМАО, которое провела губернатор Наталья Комарова. Коснулись они и замещающих семей. Раньше выплату за воспитание взятых на попечение детей получал каждый родитель, а теперь деньги получит только один из них. Проект закона уже направлен на рассмотрение в думу Югры.

Ранее «URA.RU» писало, что в Министерстве просвещения РФ обсуждалась законодательная инициатива, ограничивающая количество приемных детей в одной семье, а также накладывающий ограничения на самих приемных родителей. Так, органы опеки, по задумке федерального ведомства, обязательно должны оценить результаты психологического обследования потенциальных родителей.