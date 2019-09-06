05 сентября 2019

Глава Минтранса пообещал остановить рост цен на авиабилеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Дитрих обещает, что рост цен на авиабилеты не превысит уровень инфляцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост цен на авиабилеты в России можно и нужно пытаться сдерживать. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Мы встречались с компанией „Аэрофлот“, с другими авиакомпаниями мы также вели переговоры. До конца сентября приступим к обсуждению, к взаимодействию со всеми по этому поводу. Это важнейшая социальная история, которую мы должны обеспечить», — рассказал глава Минтранса в интервью «Известиям».

Дитрих заявил, что его ведомство приложит все усилия для того, чтобы цены на авиабилеты в России не росли выше уровня инфляции. Эта ситуация находятся в зоне особого внимания Минтранса. Он отметил, что министерство проводит переговоры с авиакомпаниями для выработки мер по сдерживанию роста цен.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о том, что, по его мнению, цены на авиабилеты в стране слишком сильно выросли. Об этом глава государства сказал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. «Виталий, [рост цен] больше инфляции. 7% рост», — отметил глава государства.

До этого такую цифру озвучил Минтранс, сравнив статистические показатели за первое полугодие текущего и прошлого года. В августе авиабилеты за границу стали дороже на 2%. Цены на перелеты по России при этом не изменилась.

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