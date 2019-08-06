В России взлетят цены на авиабилеты

Авиаперелеты за границу обойдутся россиянам дороже на 2% уже с 7 августа. Об этом сообщает сервис «Туту.ру».
По данным сервиса, в ночь со вторника на среду курсы валют в системах бронирования изменятся, и евро будет стоить 72,5 рубля вместо 71 рубля. «Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или Юго-Восточную Азию», — сказано в сообщении.
Для расчета в соответствии с резолюцией IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) используется курс Центробанка России по итогам торгов на 5 августа. Цена на валюту округляется до 50 копеек в большую сторону, таким образом, билеты будут стоить на 2% больше (1,5 рубля на каждый евро). Другими словами, на каждые 1000 евро россияне будут доплачивать 1500 рублей.
На перелеты по России цена не изменится, рассказал РИА «Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он добавил, что если билеты были оплачены заранее, то пассажиров изменение курса не коснется. Тем, кто забронировал авиабилеты, стоит выкупить их сегодня до 23:59.