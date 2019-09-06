В конгрессе США выступили против участия России в G7

Палата представителей США осуждает «агрессивные действия» России на Украине Фото: depositphotos.com

В нижней палате американского Конгресса высказались против возможного участия России в саммите «Большой семерки». Соответствующую резолюцию внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США демократ Альбио Сайрес.

«Палата представителей США призывает всех лидеров Группы семи выступить против возвращения России, пока она полностью не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым», — говорится в сообщении. Также американские политики потребовали от Кремля прекратить атаки на демократии во всем мире. Сайрес подчеркнул, что осуждает «агрессивные действия» России.

Политическая линия США, по словам конгрессмена, предполагает, что Россия может быть возвращена в формат G7 только при условии, что она примет стандарты демократических обществ, которые соблюдают остальные страны-участницы, передает RT.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что пригласит лидера России Владимира Путина на следующую встречу G7. Однако в Кремле подчеркнули, что страна не намерена навязывать свое участие, добавив, что более предпочтительным для российской стороны все же является формат «Двадцатки», передает агентство Nation News.