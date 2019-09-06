Пострадавшего прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Участник вечеринки, посвященной окончанию предвыборной кампании в Госдуму в Серовском городском округе, впал в кому после пулевого ранения в голову. Полиции об инциденте сообщил Алексей Коровкин — так же зовут кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия»

«Пьяная компания из пяти человек каталась на катере. По предварительным данным, произошел несчастный случай: житель Екатеринбурга Сергей Титов 1988 г. р., потянулся к ружью, зацепил курок, произошел выстрел. Пуля попала ему в правый висок. Пострадавший в состоянии комы госпитализирован в ЦГБ Серова», — сообщил «URA.RU» информированный источник. Пострадавшего прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга, состояние тяжелое.

Источник в медицинских кругах подтвердил «URA.RU» информацию о том, что пострадавший с ранением главы — Сергей Титов. «На момент, когда мужчину принимала скорая помощь, он был жив. Судя по разговорам фельдшера, его действительно выгружали с лодки», — рассказал собеседник агентства.

Инсайдер в полиции добавил, что всю ночь полупротрезвевших участников банкета проверяли на детекторе лжи. Результаты пока говорят в пользу самострела, умышленно в Титова никто не стрелял. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области обещал прокомментировать случившееся позже.

Кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу от «Справедливой России» Алексей Коровкин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что был в округе, но категорически опроверг свою причастность к инциденту. По его словам, он вчера до обеда был в Серове, после чего поехал в Новую Лялю, где находится в данный момент. Кандидат предположил, что сообщение в полицию направил его двойник, который в течение кампании устраивал против него провокации в соцсетях. «URA.RU» не обнаружил в соцсетях двойника Коровкина.