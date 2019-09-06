В конце октября исполнится год со дня смерти актера Николая Караченцова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, рассказала, что ее муж «всегда находится рядом с ней». Как призналась Поргина корреспонденту «URA.RU», она ежедневно беседует с Николаем Караченцовым и постоянно чувствует его заботу.

«За год со дня его смерти я прошлась по всем местам в разных странах, которые мы посещали вместе с Николаем, постоянно разговаривала с ним, привела себя в порядок и поняла, что он всегда со мной и мы будем вместе всю жизнь», — поделилась Людмила Поргина с журналистом агентства. Оправиться после смерти Николая Караченцова ей помогают и внуки, которые, по ее словам, очень похожи на Караченцова по «темпераменту, движениям и некоторым частям тела».

«Ты понимаешь, что человек не уходит из этого мира, он просто находится в другом измерении. Жена и муж — это всегда одно тело и одна душа, поэтому мы с Николаем не расстанемся никогда, — рассказала Людмила Поргина. — Теперь я спокойна за него, ежедневно беседую с Николаем, ощущаю его заботу». Также вдова Караченцова напомнила, что 21 октября в театре «Ленком» состоится вечер памяти актера.

Знаменитый актер Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием легких. К годовщине смерти артиста его поклонники установят на могиле актера памятник за свой счет, пишет агентство Nation News.