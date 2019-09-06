В ответ на вопрос о времени, когда Курильские острова вошли в состав страны, президент России Владимир Путин сказал, что исходной точкой считает 1945 год, когда «папаша», вождь Иосиф Сталин, «все забрал». Заявление прозвучало на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.
Вопрос о Курилах Путину задал директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько, объяснив интерес тем, что в источниках указаны разные даты, пишет телеканал 360. «Давайте будем на это и опираться, на исходную точку [1945 год]. Папаша (Иосиф Сталин — прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов», — цитирует Путина RT.
Диалог Москвы и Токио о Курильских островах длится с момента окончания Второй мировой войны, страны до сих пор не могут прийти к единой точке зрения и подписать мирный договор. Россия считает острова Курильской гряды своими восточными территориями, а Япония — частью провинции Хоккайдо.
Путин о Сталине и спорных Курильских островах: «Папаша всё забрал, и дело с концом. Отец народов» pic.twitter.com/KNtXsiKtcq— RT на русском (@RT_russian) September 6, 2019