Путин назвал Сталина «папашей», говоря о принадлежности Курил. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин заявил, что Курилы вошли в состав СССР в 1945 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

В ответ на вопрос о времени, когда Курильские острова вошли в состав страны, президент России Владимир Путин сказал, что исходной точкой считает 1945 год, когда «папаша», вождь Иосиф Сталин, «все забрал». Заявление прозвучало на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

Вопрос о Курилах Путину задал директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько, объяснив интерес тем, что в источниках указаны разные даты, пишет телеканал 360. «Давайте будем на это и опираться, на исходную точку [1945 год]. Папаша (Иосиф Сталин — прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов», — цитирует Путина RT.

Диалог Москвы и Токио о Курильских островах длится с момента окончания Второй мировой войны, страны до сих пор не могут прийти к единой точке зрения и подписать мирный договор. Россия считает острова Курильской гряды своими восточными территориями, а Япония — частью провинции Хоккайдо.

Расскажите о новости друзьям
Политика Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...