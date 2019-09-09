На выборах губернатора в Санкт-Петербурге победил самовыдвиженец

Петербуржцы проголосовали на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Санкт-Петербурге подошли к концу выборы губернатора. По предварительным данным избиркома, на пятилетний срок избран врио главы Александр Беглов.

Помимо самовыдвиженца Беглова, набравшего, согласно последним данным, 64,1% голосов, в выборах участвовали кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и выдвиженец «Справедливой России» Надежда Тихонова. Они набрали 15,9% и 17,2% голосов соответственно. Ранее в предвыборной гонке принимал участие и кинорежиссер, кандидат от партии КПРФ Владимир Бортко, однако за несколько дней до выборов в ходе теледебатов он неожиданно для многих отказался от борьбы за должность главы северной столицы.

Предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко был освобожден от занимаемой должности в октябре прошлого года. Указом президента РФ Владимира Путина он был назначен главой совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.