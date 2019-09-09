Минфин выступил за возвращение продажи пива на российских стадионах

Обсуждать идея о возвращении продажи пива на российские стадионы стал после ЧМ-2018 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство финансов РФ поддержало инициативу возвращения продажи пива на российских стадионах во время официальных футбольных матчей.

«Спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей», — пишут «Известия» со ссылкой на официальный отзыв ведомства Антона Силуанова. В Минфине также полагают, что реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг. Кроме того, после разрешения продажи пива на стадионах может увеличиться инвестиционная привлекательность деятельности, которая связана с организацией спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ хочет заблокировать инициативу по возврату продаж спиртного на стадионах и в спортивных учреждениях. Об этом журналистам рассказали представители ведомства, объяснив это «высоким уровнем алкоголизации населения». Минздрав считает, что в стране необходимо продолжать политику снижения потребления спиртного через ограничение доступности алкоголя и недопущение ослабления законов в сфере его оборота. Этим, собственно, и объясняется категоричная позиция ведомства относительно продажи пива на стадионах. Такой же точки зрения, напомним, придерживается и Роспотребнадзор, а вот Минпромторг, напротив, поддерживает снятие запрета.