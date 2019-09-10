Тимати пообещал удалить клип, набравший 1,5 миллиона дизлайков

Рэпер Тимати удивился реакции зрителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) пообещал удалить выпущенный совместный с Гуфом (Алексей Долматов) клип «Москва», набравший за несколько суток почти полтора миллиона негативных отметок — дизлайков. По словам исполнителя он вовсе не хотел никого разозлить или обидеть.

«Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива», — написал рэпер на своей страничке в Instagram. Тимати удивился, что «вышел на рекорд», однако подчеркнул, что не ставил такой цели.

Клип, который рэперы сняли к Дню города был негативно воспринят зрителями. Сами исполнители появляются лишь в самом начале ролика, а далее весь звуковой ряд сопровождается видами российской столицы. Зрители посчитали, что видео было проплаченной агитацией и начали в изобилии оставлять негативные комментарии.