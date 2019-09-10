Россия лишилась чистого госдолга

Россия может закрыть все долги только за счет депозитов в ЦБ и коммерческих банках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С середины 2019 года ликвидные активы России превзошли сумму госдолга страны. Таким образом в РФ больше нет чистого госдолга, который остается после использования всех имеющихся в наличии денежных средств.

«Чистый государственный долг ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года. Если бы России понадобилось немедленно погасить все долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в ЦБ и коммерческих банках», — сообщило РБК, проанализировав данные Минфина и Центробанка.

Отмечается, что с середины 2019 года внутренний и внешний долг федерального правительства и регионов (16,2 трлн рублей) стал меньше ликвидных активов федеральных и региональных властей и внебюджетных госфондов (17,6 трлн рублей). Такой результат удалось достичь из-за рекордных золотовалютных резервов, покрывших госдолг, передает «Пятый канал».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что низкий госдолг при растущих ценах на нефть может стать ресурсом для экономического рывка, напоминает RT.