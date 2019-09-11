Губернатор Артюхов готовится к жесткому разговору с мэрами

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 12 сентября обсудит с главами муниципалитетов проблемы обманутых дольщиков и сокращения аварийного жилфонда. Мэрам стоит готовиться к жесткому разговору, считает политолог Александр Безделов.
В распоряжении «URA.RU» оказалась повестка заседания совета глав. Так, на встрече будут обсуждать ход реализации года благоустройства, долги бюджетных организаций за коммунальные услуги и готовность муниципалитетов к отопительному сезону. По этим вопросам будет докладывать замгубернатора Ямала Сергей Карасев, ответственный за коммунальную сферу. О мерах по защите прав обманутых дольщиков, реализации проекта о сокращении непригодного жилищного фонда отчитается замгубернатора округа Андрей Воронов. Детский омбудсмен Данило Трубицын расскажет о недостатках и решении проблем в округе с детскими площадками. Вице-губернатор Ирина Соколова подведет итоги выборов на территории округа.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора округа не удалось. Там попросили время для подготовки ответа.
Политолог Александр Безделов в беседе с «URA.RU» напомнил, что Артюхов меньше месяца назад завершил объезд округа и будет ждать отчетов от глав по решению озвученных проблем. «Я не исключаю, что на совещании могут быть довольно жесткие высказывания относительно некоторых глав, которые не справились с поручениями губернатора, выданными во время объезда», — уточнил он.